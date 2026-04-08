Pagaron los sueldos a choferes y se desactivó el paro de colectivos en Corrientes

Luego de horas de incertidumbre y preocupación entre los usuarios, finalmente se desactivó la amenaza de paro de colectivos en la ciudad de Corrientes. El conflicto había escalado tras el anuncio del gremio de choferes, que advirtió sobre una posible medida de fuerza si no se cumplía con el pago de salarios en el plazo establecido.

El secretario general de la Unión Tranviarios del Automotor (UTA) en Corrientes, José Luis Sabao, confirmó a El Litoral, que el pago ya se efectuó en las cuentas de los trabajadores.

La advertencia

Un día antes había señalado a este medio que: “Mañana (miércoles) es el cuarto día hábil, es decir, que hasta mañana tienen tiempo de depositar las empresas. En caso de que no lo hagan, vamos a ir a paro el jueves”. La advertencia encendió las alarmas entre miles de usuarios que dependen del transporte público para sus actividades diarias.

Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que las empresas cumplieron con el depósito de los sueldos, lo que llevó al gremio a descartar cualquier medida de fuerza. De esta manera, el servicio de colectivos continuará funcionando con normalidad, llevando alivio a trabajadores, estudiantes y vecinos que temían una interrupción total del sistema.