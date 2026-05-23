Corrientes celebra el 25 de Mayo: chocolate patrio gratuito y homenajes para la familia

Los festejos por el Día de la Patria, este lunes la Fundación Identidad Cultural & Desarrollo hará un acto conmemorativo por el 25 de mayo en la plazoleta Evita de la ciudad de Corrientes a las 17, con una propuesta pensada para compartir en familia y revalorizar las tradiciones argentinas. Habrá chocolate tradicional, entrega de escarapelas, reconocimientos a ciudadanos destacados y participación de la Reserva del Ejército Argentino.

La actividad comenzará a las 17 y tendrá lugar en el espacio ubicado sobre avenida Maipú 100. Según informaron desde la organización, la jornada buscará fortalecer los valores patrios, culturales y solidarios de la comunidad a través de distintas actividades abiertas al público.

“Será un espacio para recordar nuestras raíces y celebrar juntos nuestra historia”, señalaron a El Litoral desde la Fundación, que tiene como directora general a Mercedes Encinas y como presidente a Juan Encinas.

Durante el encuentro se realizará la entrega comunitaria de chocolate tradicional patrio y escarapelas, además de reconocimientos especiales a ciudadanos e instituciones destacadas por su aporte a la cultura y al desarrollo social.

Un encuentro para toda la familia

El acto también contará con la participación de integrantes de la Reserva del Ejército Argentino de Corrientes, embajadores culturales, divulgadores históricos, docentes y grupos folklóricos, en una tarde que apunta a reforzar la identidad cultural argentina y el sentido de unión entre vecinos.

Desde la organización invitaron a toda la comunidad correntina a participar de la propuesta patria y disfrutar de una jornada cargada de tradición, emoción y encuentro ciudadano.