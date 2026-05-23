Con mantas y guiso caliente, asistieron a 50 personas en situación de calle en Corrientes

Las bajas temperaturas que comenzaron a sentirse con fuerza en Corrientes encendieron las alarmas por las personas en situación de vulnerabilidad que viven en la vía pública. En ese contexto, la municipalidad puso en marcha un operativo nocturno para asistir a quienes viven en situación de calle con comida caliente, mantas y ropa de abrigo.

La primera recorrida se realizó durante este viernes a la noche en la que la temperatura descendió hasta los 7°C y dejó en evidencia la necesidad de reforzar la asistencia antes de la llegada oficial del invierno. Las cuadrillas municipales y voluntarios prepararon una olla gigante de guiso de lentejas y salieron a repartir en las plazas de la ciudad. La iniciativa venía siendo planificada desde hace tiempo junto a distintos sectores comunitarios.

El secretario de Desarrollo Humano de la municipalidad de Corrientes, Lucas Carballo, en diálogo con El Litoral señaló que: “Anoche arrancamos con esta iniciativa que ya veníamos trabajando hace un tiempo porque hace dos meses los clubes de abuelos vienen tejiendo prendas. Ellos hacen gorritos de lana, bufandas y medias para que cuando llegue este tiempo estemos preparados”.

Red de contención

Carballo explicó que la intención fue anticiparse a las jornadas más frías del año y construir una red de contención para las personas que duermen a la intemperie. “Todavía no estamos en invierno, pero el frío está azotando la ciudad y queríamos estar preparados. Así le podemos entregar estas confecciones que hacen el club de abuelos y paralelamente mantas, frazadas y comida caliente”, agregó a este medio.

Durante el operativo, los equipos municipales recorrieron distintos sectores de la ciudad donde habitualmente permanecen personas sin techo. En total, asistieron a unas 50 personas con un plato de comida caliente y distintos elementos para afrontar las bajas temperaturas.

Carballo detalló además que antes de iniciar la recorrida mantuvieron reuniones con referentes de espacios que trabajan diariamente con personas vulnerables. “Ayer le dimos el puntapié a esta actividad, previamente visitamos el hogar Cristo Roto, hablamos con Gabriela Revidatti, con quien pudimos conversar cómo está trabajando este hogar de manera temporaria. También albergan a personas en situación de calle para hacer un trabajo articulado con ellos”, expresó.

Uno de los puntos que destacó el funcionario es que muchas personas en situación de calle deciden no acudir a refugios o paradores, por lo que el acompañamiento debe realizarse directamente en los lugares donde permanecen. “Muchas personas en situación de calle no quieren, por decisiones personales, acudir a estos lugares. Así que buscamos acompañarlos en estos tiempos de frío con un plato de comida caliente; anoche repartimos un plato de guiso de lenteja con carne, se le entregó mantas y abrigos”, sostuvo.

El operativo también tuvo un fuerte componente solidario y comunitario. Las prendas de lana entregadas fueron confeccionadas por integrantes de clubes de adultos mayores, quienes comenzaron a trabajar hace semanas para colaborar con la campaña de invierno.

Además adelantó que las recorridas continuarán durante los próximos días y que incluso podrían intensificarse si las temperaturas siguen bajando. “Vamos a continuar durante la semana acompañando con comida caliente y a las nuevas personas que quieren sumarse”, indicó Carballo.

La llegada anticipada del frío volvió a poner sobre la mesa la problemática de las personas en situación de calle y la necesidad de fortalecer las redes de asistencia en la ciudad. Mientras el invierno se acerca, desde el área social municipal buscan sostener la ayuda y ampliar el alcance del operativo para que nadie quede desprotegido ante las bajas temperaturas.