Corrientes registró heladas agrometeorológicas y temperaturas mínimas de 3,2°C

El frío volvió a instalarse en Corrientes y dejó una de las noches más frías de las últimas semanas en distintos puntos de la provincia. De acuerdo con los registros del Sistema de Información y Gestión Agrometeorológica (Sigma) del Inta, varias localidades marcaron temperaturas muy bajas durante la madrugada de este sábado. Se registraron heladas agrometeorológicas en Lavalle y El Sombrerito.

¿De cuánto fueron las mínimas?

La mínima más baja se registró en Sombrerito, donde el termómetro descendió hasta los 3,2°C. Muy cerca quedó Mercedes, con 3,5°C. En tanto, Ituzaingó, Caá Catí y Colonia Tabay - EEA Bella Vista reportaron 4,7°C, mientras que en Paraje Desmochado - EEA Bella Vista la temperatura alcanzó los 5,8°C.

En la ciudad de Corrientes, el frío también se hizo sentir con una mínima de 6°C, acompañada por una sensación térmica aún más baja durante las primeras horas de la mañana. El marcado descenso generó postales típicas del invierno anticipado, con calles poco transitadas y vecinos abrigados desde temprano.

Además, según precisó el Reporte del Tiempo en la zona rural de Paraje Rincón de Soto, en Lavalle, se reportaron heladas durante la mañana, un fenómeno que suele impactar especialmente en la producción agropecuaria y en los cultivos sensibles a las bajas temperaturas.