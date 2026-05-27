Corrientes: puntos dónde se puede donar abrigo y comida a personas en situación de calle

Lanzan una campaña solidaria destinada a brindar asistencia y contención a personas en situación de calle ante la llegada anticipada de las bajas temperaturas. La iniciativa es llevada adelante por el municipio de Corrientes y el operativo es coordinado por la Secretaría de Desarrollo Humano junto a distintas áreas comunales, organizaciones religiosas y vecinos de la ciudad. Los correntinos pueden colaborar con con las personas que viven diariamente en la intemperie y ayudarlas a pasar un invierno más ameno.

Los operativos se desarrollan en zonas como la bajada del puente General Belgrano, el parque Mitre, el parque Cambá Cuá y distintas plazas del microcentro. Desde este miércoles, además, las recorridas se extenderán a diferentes barrios de la ciudad.

Según el relevamiento realizado por el municipio, actualmente unas 60 personas en situación de calle reciben asistencia directa. Carballo destacó también el acompañamiento de los vecinos, quienes aportan información sobre casos de vulnerabilidad a través de la línea 147, el Munibot y las redes sociales oficiales de la comuna.

En paralelo, la Municipalidad trabaja de manera articulada con el hogar “Cristo Roto”, ubicado en el barrio Pueblito Buenos Aires y dependiente del Arzobispado, donde actualmente se alojan 12 personas. Allí se realizaron operativos sanitarios junto a la Secretaría de Salud municipal, encabezada por Rafael Corona, para detectar enfermedades y derivar a quienes requieren atención médica.

Carballo también valoró el trabajo de organizaciones sociales y religiosas, como el grupo El Buen Samaritano, que diariamente entrega comida caliente en el microcentro. Además, adelantó que el municipio reforzará la asistencia durante los fines de semana debido a las bajas temperaturas previstas.

El secretario de Desarrollo Humano, Lucas Carballo, explicó que la iniciativa surgió por impulso del intendente Claudio Polich y comenzó a trabajarse hace aproximadamente dos meses en clubes de abuelos de distintos barrios capitalinos. Allí se entregaron lanas y agujas para confeccionar prendas de abrigo como gorros, bufandas y medias.

“Estamos teniendo días y noches muy frías en la ciudad y decidimos comenzar desde el viernes pasado con este acompañamiento y contención a las personas en situación de calle”, sostuvo el funcionario. En ese marco, detalló que se realizan recorridas nocturnas por diferentes puntos de la capital con entrega de comida caliente, mantas y ropa de abrigo.

¿Dónde llevar las donaciones?

Quienes deseen sumarse a la campaña solidaria pueden acercar donaciones de ropa de abrigo, mantas y alimentos a los siguientes puntos:

CIC San Ignacio: Juan Pablo II y Mancini.

CIC Papa Francisco: Belisario Roldán y Alta Gracia.

CIC General Andresito: Cristo Obrero 345.

CIC Ciudades Correntinas: Turín y Tupac Amaru.

Secretaría de Desarrollo Humano: 25 de Mayo 730.

Subsecretaría de Coordinación de Políticas Sociales: Catamarca 771.

Paseo de Compras Zona Norte-San Gerónimo: avenida Laprida y Raúl Alfonsín.

Además, para más información o para informar sobre personas en situación de calle, los vecinos pueden comunicarse al 147 o al Munibot municipal al 3794-341768.