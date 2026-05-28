Conductores designados en Corrientes: la iniciativa que premia a quienes no beban alcohol

El Concejo avanzó en el tratamiento de un proyecto para crear el Programa Municipal de Conductores Designados este jueves, una iniciativa orientada a reforzar las políticas de prevención en seguridad vial y reducir los siniestros asociados al consumo de alcohol al volante. La propuesta contempla la implementación de un sistema de adhesión voluntaria vía online, beneficios administrativos y económicos, además de incentivos especiales para jóvenes conductores.

Según establece el proyecto que ahora tomó estado parlamentario, se considerará conductor designado a la persona que, antes de una reunión o salida grupal, asuma voluntariamente la responsabilidad de conducir absteniéndose totalmente del consumo de bebidas alcohólicas. La medida apunta a instalar esta figura como una práctica habitual y fomentar conductas responsables en el tránsito.

¿Qué implica el proyecto?

Entre los objetivos principales del programa se encuentran la reducción de accidentes viales vinculados al alcohol, la promoción de la educación y concientización vial, y la incorporación de herramientas tecnológicas para mejorar los sistemas de prevención y control. La iniciativa fue girada a las comisiones de Seguridad y Legislación para su análisis.

El proyecto también prevé la creación de un Registro Digital Voluntario de Conductores Designados, que funcionará a través de una plataforma online oficial. Allí, los ciudadanos podrán inscribirse y quedarán registrados los controles de alcoholemia realizados por las autoridades competentes. La reglamentación deberá establecer los mecanismos de validación de identidad y protección de datos personales.

Además, quienes formen parte del programa acumularán puntos por cada control de alcoholemia con resultado negativo. Esos puntos podrán utilizarse para acceder a beneficios relacionados con trámites municipales vinculados al tránsito y la seguridad vial, como descuentos en la renovación de la licencia de conducir, cambios de categoría y otros incentivos que determine la reglamentación.

Uno de los aspectos destacados de la propuesta es la creación de un “Beneficio Especial para Jóvenes”, destinado a conductores de entre 16 y 21 años adheridos al programa. Aquellos que acrediten cinco controles consecutivos de alcoholemia negativa dentro de un año calendario podrán acceder a la renovación totalmente bonificada de la licencia nacional de conducir.

El proyecto también establece sanciones para quienes incumplan las condiciones del programa. En caso de registrar un resultado positivo en un control de alcoholemia, el conductor perderá automáticamente todos los puntos acumulados y, en situaciones de reincidencia, podrá ser suspendido temporalmente del sistema de beneficios.