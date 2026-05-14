Municipalidad de Corrientes subastará 31 vehículos en desuso: camionetas, máquinas y motos

El municipio de Corrientes cuenta con un gran stock de vehículos en desuso desde hace tiempo y este jueves el Concejo Deliberante de la ciudad aprobó la ordenanza que autoriza la enajenación mediante subasta pública. Según pudo saber El Litoral se trata de 31 rodados entre los que se incluyen máquinas retroexcavadoras, camionetas, cuatriciclos y motocicletas de distintas cilindradas.

La medida apunta a desprenderse de unidades que actualmente están fuera de servicio y generan costos de mantenimiento para la comuna.

Fuentes oficiales consultadas por El Litoral señalaron que: “Serían aproximadamente 30 vehículos entre motos, máquinas y autos. Será mediante subasta pública y al mejor postor”.

Según se informó luego de la sesión en el Concejo Deliberante: “El cuerpo aprobó la ordenanza que autoriza la enajenación mediante subasta pública de los rodados propiedad de la municipalidad de Corrientes, que se encuentran dados de baja, en el marco de las acciones de ordenamiento y administración del patrimonio municipal”.

El detalle de los vehículos

Este medio pudo acceder al dato de la cantidad de vehículos incluidos en el listado aparece una Ford Ranger XL modelo 2020, una Renault Kangoo Confort y una Citroën Berlingo, todas unidades que fueron utilizadas en distintas dependencias municipales y que ahora pasarán al proceso de remate público.

También figura una máquina retroexcavadora Case 580SL y un camión Kia K2700, dos equipos vinculados a trabajos de infraestructura y servicios urbanos. La presencia de maquinaria pesada dentro de la subasta puede despertar interés debido al valor económico que suelen tener este tipo de unidades en el mercado.

El lote se completa con un cuatriciclo Hisun, una moto Tricargo 150 con caja. En total hay 22 motos de distintas marcas y cilindradas, ocho de ellas son XR 125, otras ocho Honda Titán y seis motos de 110 cilindradas. Varias de estas unidades estuvieron afectadas a tareas de control, tránsito y logística municipal.

"Una maquina de gastar plata"

La decisión de avanzar con el remate ya había sido anticipada semanas atrás por el propio intendente, Claudio Polich, en declaraciones radiales. “Estamos juntando toda la chatarra que tiene la muni y vamos a hacer un remate con todos los vehículos que tenemos. Es una máquina de gastar plata, tenemos que comprar chapa, pintura y no anda nunca”, expresó.

Con esta iniciativa buscan optimizar recursos y reducir gastos asociados al mantenimiento de vehículos deteriorados o fuera de funcionamiento. Además, consideran que la subasta permitirá recuperar parte del valor de las unidades y liberar espacio en depósitos municipales.

Ahora resta avanzar con la reglamentación administrativa y definir la fecha en la que se realizará el remate público. Se espera que en las próximas semanas la Municipalidad informe cómo será el proceso, quiénes podrán participar y cuáles serán las condiciones para acceder a los vehículos y maquinarias que saldrán a subasta.

(VT)