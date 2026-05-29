Lluvias en Corrientes: cayeron más de 42 milímetros y hubo trabajos de limpieza

Tras la tormenta registrada durante la madrugada y la mañana del viernes, la Municipalidad de Corrientes realizó tareas de limpieza en los sumideros afectados. Las intervenciones se llevaron a cabo en distintos puntos de la capital.

Según informaron desde el municipio, en una hora y media cayeron más de 42 milímetros de agua con fuerte actividad eléctrica. Las precipitaciones motivaron el despliegue del personal de Obras y Servicios Públicos.

El subsecretario de Gestión Integral de Riesgos, José Pedro Ruíz, señaló que la ciudad se encuentra normalizada pese a la intensidad de la tormenta. También destacó el trabajo realizado por las cuadrillas desde el inicio de las lluvias.

Recomendaciones

Los equipos municipales recorrieron diferentes barrios para optimizar el funcionamiento de los sumideros. Además, se solicitó a los vecinos evitar sacar residuos durante las precipitaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la ciudad permanece bajo alerta amarilla por tormentas fuertes. Las condiciones adversas se extenderán hasta la tarde del viernes.

Desde el Municipio también se recomendó circular con precaución y mantener distancia entre vehículos. Para emergencias, está habilitada la línea gratuita 147.