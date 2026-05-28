Tras semanas sin lluvias en Corrientes, rige alerta amarilla por fuertes tormentas

Luego de semanas sin noticias de precipitaciones en Corrientes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una advertencia de fuertes tormentas para todo el norte de la provincia para este viernes. Se espera que la temperatura continúe de manera templada para los próximos días.

Si bien durante la última jornada los cielos permanecieron nublados, no hubo registros de precipitaciones. Sin embargo, un sistema de tormentas podría llegar en la madrugada del viernes con un 40% de probabilidad, pero con el correr de las horas, para la mañana y tarde se esperan lluvias con mayor intensidad ya que el porcentaje sube a 70%.

La advertencia rige en Capital, Berón de Astrada, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, Ituzaingó y San Miguel. En estos sectores se prevé tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con valores de precipitación acumulada entre 45 y 65 mm, que pueden ser superados de forma localizada.

También es posible que se registre granizo, ráfagas intensas, abundante caída de agua en cortos periodos y actividad eléctrica frecuente. Las condiciones podrían cambiar para el sábado, ya que hasta el momento, no se prevé precipitaciones para esa jornada y al menos hasta el miércoles próximo.

¿Qué hay de las temperaturas?

En cuanto a las temperaturas se pronostica que continúen templadas. Para este viernes, rondarán entre los 16°C y 21°C con tormentas fuertes. Con vientos por el este, sábado oscilará entre los 14°C y 22°C con cielos mayormente nublados. Para este domingo se esperan mínimas de 15°C y 23°C de máximas, con vientos por el sureste.