Mayo cerró con fuertes anomalías térmicas y lluvias concentradas en Corrientes

De acuerdo con el balance oficial consolidado por la Estación Meteorológica Automática del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa), la ciudad de Corrientes cerró mayo de 2026 con un acumulado total de 58,8 milímetros de lluvia.

Los técnicos del organismo ambiental provincial señalaron que los registros evidencian una distribución hídrica severamente despareja. A lo largo del mes se encadenaron extensos períodos de sequía y estabilidad que fueron interrumpidos por eventos de fuerte intensidad pero de muy corta duración: el agua caída se concentró en apenas cuatro jornadas.

El fenómeno de mayor envergadura ocurrió de forma tardía el 29 de mayo, fecha en la que se computaron 40 milímetros, representando casi el 70% del total mensual. El segundo hito pluvial significativo se había registrado al inicio del período, el 7 de mayo, con 16,2 milímetros.

De los 31 grados al frío polar: la amplitud térmica otoñal

En materia de temperaturas, el informe del Icaa expuso la transición estacional mediante una notable oscilación térmica. La temperatura máxima mensual se ubicó en los 31,8°C durante la tarde del 5 de mayo, consolidando una primera semana marcadamente cálida y húmeda.

Sin embargo, el ingreso de sucesivos frentes polares durante la segunda quincena del mes revirtió el escenario, provocando un descenso térmico sostenido que llevó la temperatura mínima general hasta los 6,5°C detectados el pasado 23 de mayo.

La temperatura media mensual se posicionó en los 16,6°C. El reporte estadístico destaca que la influencia del aire frío continental se tradujo en un total de diez días con temperaturas mínimas inferiores a los 10°C, obligando a un prematuro encendido de artefactos de calefacción en los hogares capitalinos.

El documento meteorológico resaltó además la inestabilidad de la transición climática tomando como ejemplo lo sucedido el 7 de mayo: en esa sola jornada, la brecha entre la mínima de la madrugada y la máxima de la tarde arañó una amplitud térmica de 16°C, un comportamiento típico para esta época del año en el esquema de transición bioclimática del Nordeste argentino.

Predominio de calma y vientos del sudeste

Por el lado del comportamiento eólico, la Capital provincial transitó un período mayormente estable y sin eventos de ráfagas destructivas. Los sensores de la estación indicaron un claro predominio de masas de aire provenientes de los cuadrantes este y sudeste, habitualmente asociados al ingreso de humedad desde el océano Atlántico y posterior enfriamiento.

En líneas generales, mayo se caracterizó por la persistencia de vientos de baja intensidad, arrojando una velocidad media mensual de apenas 2,1 km/h. El registro de mayor velocidad en el anemómetro se detectó de forma prematura el 2 de mayo, alcanzando un pico de 14 km/h, mientras que el resto del mes estuvo dominado por condiciones de calma superficial o circulaciones débiles que favorecieron la concentración de nieblas y neblinas matinales sobre el valle del río Paraná.

Las mediciones oficiales del Icaa se procesan en tiempo real desde la estación automatizada ubicada en su sede central de la calle Bolívar 2275, en el corazón del barrio Libertad. Dicha infraestructura tecnológica opera bajo la órbita de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, integrando la red oficial del Sistema Nacional de Información Hídrica.