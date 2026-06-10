Corte total en una calle céntrica de Corrientes por obras

Alistan un corte total de la calle céntrica de la ciudad de Corrientes. La medida regirá este jueves desde las 7.30 hasta el mediodía y será por Tucumán en el tramo comprendido entre Moreno y Rivadavia. En el lugar se realizará trabajos de sellado de juntas.

Obras y tránsito

La arteria estará cerrada por cinco horas por la tarea de sellado de juntas según informó el municipio de Corrientes. Es una técnica de mantenimiento vial para proteger la estructura del pavimento y prolongar su vida útil. Las calles de hormigón o asfalto se expanden y contraen constantemente debido a los cambios de temperatura y humedad. Las juntas controlan estos movimientos para evitar grietas descontroladas, pero si se dejan abiertas, destruyen la calle desde adentro.

Ante esta situación, desde la municipalidad solicitaron a los automovilistas evitar circular por la zona y optar por recorridos alternativos para prevenir demoras y congestionamientos en el tránsito.

Los trabajos forman parte de las acciones de mantenimiento de la infraestructura urbana y buscan mejorar las condiciones de circulación en una de las arterias más transitadas de la ciudad.