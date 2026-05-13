Una calle de Corrientes permanecerá cerrada durante 10 días por obras

A partir de este miércoles y por 10 días permanecerá interrumpido el tránsito sobre calle del barrio Aldana. Así lo informó el municipio de Corrientes y se trata de la calzada Gobernador Gallino, entre Juan Bautista Cabral y José Mármol, debido a trabajos en la arteria. Solicitan evitar circular por la zona y utilizar vías alternativas.

Calle cerrada por obras

La interrupción vehicular responde a trabajos de infraestructura vial que buscan optimizar las condiciones de circulación en ese sector de la ciudad. Durante el tiempo que duren las obras, no se permitirá el paso de vehículos por la zona afectada.

Ante esta situación, solicitan a conductores y vecinos evitar circular por el sector intervenido y optar por calles alternativas para prevenir demoras y congestionamientos en el tránsito.

Además, recomendaron prestar atención a la señalización preventiva colocada en las inmediaciones del corte, ya que habrá desvíos y movimiento de maquinaria y operarios trabajando sobre la vía pública.