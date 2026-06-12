En 6 meses, Corrientes hizo 37.000 metros lineales de desagües y 190 cuadras de enripiado

En los primeros seis meses la municipalidad de Corrientes avanzó con un amplio plan de obras de infraestructura, saneamiento, seguridad vial y recuperación de espacios públicos en distintos puntos de la ciudad. Más de 37.000 metros lineales intervenidos en canales de desagües, 190 cuadras de enripiado, 1.551 cuadras de perfilado de calles, 39 espacios públicos recuperados, más de 125 intervenciones de bacheo y más de una decena de frentes de obra simultáneos.

Obras en distintos sectores de la ciudad

Durante la gestión del intendente Claudio Polich, en materia hídrica, se realizaron tareas de limpieza y acondicionamiento en los canales Decavial, Canal 4, La Olla, Trasnea, Abitbol, Arroyo Pirayuí y Pirayuí Nuevo, alcanzando más de 37.000 metros lineales intervenidos.

Asimismo, continúan las obras de estabilización del sector afectado por el desmoronamiento de la Costanera Norte y, junto al Gobierno provincial, se ejecutan intervenciones en tres barrios capitalinos.

En el plano vial, avanza la reconstrucción de la calzada sobre calle Elías Abad, en el barrio Galván, mientras continúan los trabajos de bacheo, sellado de juntas y reparación de cordones. Además, durante este período se ejecutaron más de 190 cuadras de enripiado y 1.551 cuadras de perfilado en barrios que aún no cuentan con pavimento.

Por otra parte, en materia de seguridad vial, se puso en marcha un plan intensivo de demarcación horizontal con pintura termoplástica en caliente sobre las costaneras Juan Pablo II y General San Martín, además de las avenidas Gobernador Pujol, Artigas y Maipú.

“Trabajamos de manera simultánea en obras hídricas, viales, sanitarias y de recuperación de espacios públicos, priorizando aquellas intervenciones que tienen un impacto directo en la calidad de vida de los vecinos”, destacó al respecto el secretario de Obras Públicas, Sebastián Gómez de la Fuente.

Señaló además que “para los próximos meses esperamos consolidar las obras que están en ejecución, avanzar con nuevos proyectos estratégicos y continuar fortaleciendo la infraestructura urbana”. “Así mantenemos una presencia constante en los barrios y respondemos a las demandas que plantea el crecimiento de la ciudad”, remarcó.

A su vez, en materia sanitaria, el programa Cloaca Social avanzó en diversos barrios de la ciudad, entre ellos Ciudades Correntinas, Jardín, San Roque Oeste y Fray José de la Quintana.

Durante este período también se intervino en 39 espacios públicos, entre plazas, playas, costaneras, canchas y polideportivos. Entre las principales obras de puesta en valor se destacan la plaza de Laguna Brava, la plaza de las 550 Viviendas del Pirayuí, la plaza José Hernández del barrio Anahí, la plaza Cabral y los trabajos que continúan en el Parque Mitre.

En materia de infraestructura urbana, se construyeron 70 rampas de accesibilidad, se intervinieron 23 garitas de colectivos y se instalaron otras 10 nuevas.

Por otra parte, las cuadrillas de bacheo realizaron más de 125 intervenciones en distintos puntos de la ciudad, priorizando los reclamos recepcionados a través del Sistema de Atención al Ciudadano (SAC) y los relevamientos efectuados por las áreas técnicas municipales.

En cuanto a la iluminación pública, se llevan adelante tareas de reposición, reparación y optimización de los puntos lumínicos existentes, acompañando las intervenciones urbanas ejecutadas en plazas, paseos, avenidas y espacios públicos.

También se avanzó en importantes mejoras de corredores estratégicos de la ciudad. Entre las principales intervenciones se destacan las obras ejecutadas en la intersección de las rutas provinciales Nº 99 y Nº 43, así como sobre la avenida Gutnisky y la avenida Raúl Alfonsín (ex Centenario), hasta la Ruta Provincial Nº 99.

A su vez, a través del programa “Cielo Limpio”, la Municipalidad inició un plan integral coordinado con empresas de energía y telecomunicaciones, destinado al ordenamiento y retiro de cableado en desuso en la vía pública.

Finalmente, el Municipio sostiene más de una decena de frentes de obra simultáneos en distintos puntos de la ciudad, consolidando un esquema de trabajo orientado a fortalecer la infraestructura urbana y mejorar los servicios para los vecinos.