Adiós al enredo de cables: retiran metros de tendido aéreo en el centro de Corrientes

Arrancó hace semanas el programa “Cielo Limpio”, una iniciativa llevada adelante por la municipalidad de Corrientes y que continúa avanzando destinada a ordenar el tendido aéreo y retirar cables en desuso en el casco histórico de la ciudad. Tras una primera etapa de intervención sobre calle Salta, los trabajos volverán a ejecutarse el próximo 19 de junio con nuevas tareas que apuntan a mejorar la seguridad urbana, optimizar la infraestructura y recuperar la imagen del centro capitalino.

El operativo se desarrolla de manera coordinada entre distintas áreas municipales, la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), Telco y otras empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones. El objetivo es reorganizar las redes existentes, eliminar tendidos obsoletos y reducir el impacto visual generado por la acumulación de cables aéreos.

Calles intervenidas

La primera fase comenzó hace una semana sobre calle Salta, entre 25 de Mayo y 9 de Julio. Ahora, el cronograma prevé avanzar desde 25 de Mayo hacia la Costanera General San Martín, en el tramo comprendido hasta Plácido Martínez. Según indicaron desde el Municipio, una de las cuadras con mayor cantidad de cables a retirar es la comprendida entre Quintana y Plácido Martínez.

El secretario de Obras Públicas, Sebastián Gómez de la Fuente, explicó que se trata de una tarea compleja que requiere una planificación detallada y una estrecha coordinación entre los distintos organismos y empresas involucradas. Por esa razón, las intervenciones se realizan cada dos semanas y fuera de los horarios de mayor circulación vehicular, con el fin de minimizar las molestias para conductores y peatones.

“El trabajo más complejo es corregir los numerosos cruces de cables a mitad de cuadra para que las conexiones se realicen únicamente en las esquinas, dejando una traza más limpia y ordenada”, señaló el funcionario. Además, destacó que durante las inspecciones se detectó una importante cantidad de tendidos en desuso que serán retirados definitivamente.

Las tareas son ejecutadas por cuadrillas municipales de Alumbrado Público y Red Urbana junto a personal técnico de las empresas prestatarias. Desde la comuna remarcaron que la iniciativa busca consolidar un tendido más seguro, eficiente y acorde al valor patrimonial, institucional y turístico que caracteriza al casco histórico de la ciudad.