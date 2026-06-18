Tránsito en Corrientes: en seis meses hubo cerca de 60.000 multas por exceso de velocidad

La Municipalidad de Corrientes impuso más de 58.000 multas por exceso de velocidad en los últimos seis meses, según un informe oficial de seguridad vial. El documento de la Dirección General de Tránsito recopila los principales resultados de los operativos y controles en toda la ciudad.

De acuerdo al balance oficial, las infracciones por superar los límites permitidos alcanzaron la cifra exacta de 58.663. Además, se detalló que se registraron 17.080 multas por cruzar semáforos en rojo; número que inició un marcado descenso desde marzo debido a la fiscalización continua.

Por otro lado, los dispositivos orientados al control de la Verificación Técnica Vehicular y del transporte pesado detectaron 365.085 irregularidades. Las autoridades señalaron que estos controles buscan reducir de manera directa los índices de siniestralidad vial en la capital.

Alcoholemia y secuestros

Desde el 10 de diciembre de 2025 hasta el 8 de junio de 2026, en las calles de la ciudad se realizaron 1.447 controles de alcoholemia y hubo 1.336 resultados positivos en conductores masculinos. Respecto a las licencias de conducir, el 78 % correspondía a particulares, el 5% a profesionales. El informe también detalló que en un 17% de los casos las personas circulaban sin registro.

En el marco de estos procedimientos ordenados, se retiraron de la calle un total de 5.910 vehículos. La cifra se dividió entre 2.502 automóviles y 3.408 motocicletas.

Incorporación de agentes y nueva tecnología

Para reforzar las tareas preventivas, el municipio incorporó 35 nuevos efectivos a la Guardia Urbana Municipal. Además, se sumaron cuatro cámaras de última tecnología, entre las que se destacan tres domos panorámicos para plazas y un lector de patentes sobre la avenida Sarmiento.

Según el balance, el Sistema de Atención Ciudadana procesó 1.375 llamados vecinales y resolvió más del 80% de los reclamos. Además, se informó sobre el retiro de las calles de 158 caballos.