Una multitud copó el Fan Fest en el barrio 17 de Agosto y el sábado se traslada a la rotonda Poncho Verde

Desde el mediodía de este martes, una multitud de vecinos se concentró en la plaza del barrio 17 de Agosto de la ciudad de Corrientes, para participar de la segunda edición del Fan Fest municipal, un dispositivo urbano diseñado para seguir en pantalla gigante las alternativas de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

El paseo barrial operó como un punto de encuentro intergeneracional donde familias enteras se instalaron con silletas, termos de mate y indumentaria albiceleste para alentar al combinado nacional en su triunfo clave por 2 a 0 frente al seleccionado de Austria, un partido que tuvo al capitán Lionel Messi como la máxima figura y autor de las conquistas.

Tras el éxito de la convocatoria en el sector sur, las autoridades de la Municipalidad ratificaron que la tercera jornada del evento se mudará al corredor norte del ejido urbano, centralizándose este sábado en la estratégica rotonda Poncho Verde.

Espacio público, cábalas y el impacto del consumo cultural

El dispositivo impulsado por la Comuna integra una agenda de intervenciones lúdicas que busca democratizar el acceso al consumo de los eventos deportivos de alta competencia fuera de las plataformas comerciales privadas cerradas.

El secretario de Turismo y Deportes de la Municipalidad, José Sand, monitoreó el desarrollo de la jornada y puso en valor la respuesta vecinal en las barriadas al señalar que “el barrio 17 de Agosto se hizo sentir alentando a la Selección, con una convocatoria increíble en este segundo partido de Argentina, donde los colores celeste y blanco fueron los protagonistas absolutos”.

El funcionario comunal ponderó especialmente los indicadores de convivencia y armonía con los que se desenvolvió la jornada en el predio público.

Sand fundamentó que la propuesta excede la mera retransmisión televisiva del partido de fútbol, incorporando un circuito de juegos temáticos, sorteos de merchandising oficial y premios sorpresa para garantizar la permanencia del público infantil y juvenil durante las horas previas y posteriores al evento deportivo.

El cruce ante Jordania en la rotonda Poncho Verde

De acuerdo con el cronograma de la Copa del Mundo, el próximo desafío del seleccionado dirigido técnicamente por Lionel Scaloni marcará el cierre del bloque clasificatorio inicial. Frente a este escenario de fuerte expectativa, el Municipio capitalino iniciará las tareas de montaje de la estructura técnica y de conectividad en la rotonda Poncho Verde a partir de las 21 de este sábado.

El cruce futbolístico unirá a la Argentina frente al seleccionado de Jordania en la última fecha de la fase de grupos.

Desde el comité organizador de la Secretaría de Deportes instaron a los vecinos de las distintas comunidades urbanas a asistir provistos de camisetas, banderas y gorros albicelestes para consolidar el paseo como un punto de referencia festivo y de aliento al actual campeón mundial.