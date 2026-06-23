Dos choferes de colectivos fueron despedidos en Corrientes y crece la incertidumbre

La crisis del transporte público en Corrientes continúa profundizándose y suma un nuevo foco de tensión, en las últimas horas dos choferes de colectivos de la empresa Ersa fueron despedidos, en un contexto de incertidumbre laboral que se arrastra desde hace meses en el sector.

José Luis Sabao, representante de la Unión de Tranviarios del Automotor (UTA) confirmó a El Litoral: “Hubo dos despidos debido a la reducción de algunos servicios y la crisis que atraviesa el transporte”

El conflicto se enmarca en un escenario de ajuste sostenido del sistema de colectivos en la capital correntina, donde las empresas del sector vienen denunciando un fuerte impacto económico por la caída de la recaudación, el incremento de costos operativos y la quita de subsidios nacionales.

Antecedentes

En ese contexto, el 20 de mayo de este año, 23 trabajadores suspendidos por las empresas Ersa y Transporte San Lorenzo fueron reincorporados tras 30 días de suspensión sin goce de sueldo. Las firmas habían argumentado un deterioro financiero con una caída del 20% en la venta de boletos y el aumento del combustible, mientras que desde la UTA rechazaron las suspensiones y activaron medidas gremiales y legales.

Más recientemente, el 10 de junio, el conflicto sumó otro capítulo con la situación de los choferes de Miramar Estrella, donde se debieron renegociar condiciones salariales tras reclamos por pagos desactualizados. En ese marco, se acordó una recomposición que elevó el salario básico a $1.370.000 para mayo y junio, junto con sumas no remunerativas y nuevas actualizaciones previstas para los meses siguientes.

Mientras tanto, la preocupación crece entre los trabajadores del transporte urbano, que advierten que la reducción de servicios y la fragilidad financiera del sistema podrían derivar en nuevos conflictos laborales si no se alcanzan acuerdos de fondo.