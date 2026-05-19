Corrientes: se reincorporan los 23 trabajadores de colectivos suspendidos y alistan una reunión clave

La tensión en el sistema de transporte urbano de Corrientes tuvo este martes una novedad positiva para los trabajadores. Tras días de incertidumbre, los 23 empleados suspendidos por las empresas Ersa y Transporte San Lorenzo serán reincorporados a sus tareas luego de haber sido apartados por un plazo de 30 días y sin goce de sueldo. Este miércoles a las 10 se reunirán nuevamente para analizar un incremento salarial.

La confirmación llegó de la mano de José Sabao, representante de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Corrientes, quien dialogó con El Litoral y destacó el avance logrado tras las negociaciones. “Lo positivo de hoy es que logramos incorporar a los 23 compañeros suspendidos”, expresó el dirigente sindical.

Consultado sobre cuándo retomarán sus funciones, Sabao precisó que el regreso será inmediato. “Mañana ya regresan”, afirmó, en referencia a este miércoles, cuando choferes y operarios volverán a desempeñarse en el servicio de transporte urbano de pasajeros.

Las compañías habían justificado las suspensiones al señalar un fuerte deterioro financiero. Según argumentaron, enfrentan una caída del 20% en la venta de boletos, el incremento sostenido de costos operativos —principalmente el combustible— y las consecuencias de la quita de subsidios nacionales, un escenario que, aseguran, afecta seriamente la sostenibilidad del sistema.

Desde la UTA, sin embargo, rechazaron formalmente los telegramas de suspensión y pusieron en marcha medidas gremiales y legales para frenar la decisión empresarial. Incluso, habían advertido que la cantidad de trabajadores afectados podía incrementarse si no se alcanzaba una solución.

Reunión clave

En paralelo, este miércoles a las 10 se desarrollará una reunión en la Secretaría de Trabajo de Corrientes, considerada clave para el futuro inmediato del conflicto. Allí se buscará avanzar en un acuerdo salarial entre el gremio y las empresas, luego de que desde la Cámara de Empresas de Transporte Urbano de Corrientes (Cetuc) informaran la presentación de una propuesta de mejora salarial para los trabajadores del sistema.

El encuentro será seguido de cerca tanto por los empleados como por los usuarios del transporte, ya que podría marcar un punto de inflexión en un contexto de crisis económica y financiera que golpea al servicio urbano en la capital correntina.