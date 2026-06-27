Subasta pública en Corrientes: la Municipalidad remató bienes en desuso después de 25 años

La Municipalidad de Corrientes volvió a realizar una subasta pública de bienes en desuso después de 25 años. El remate se llevó adelante este sábado en el Parque Industrial Santa Catalina, donde se ofrecieron vehículos, maquinarias y equipos fuera de servicio.

La convocatoria reunió a vecinos, empresarios e interesados quienes participaron de la puja por motocicletas, camionetas, utilitarios y maquinaria perteneciente al patrimonio municipal. La iniciativa permitió retirar unidades que ya no tenían utilidad y generar recursos para nuevas inversiones.

Desde la Secretaría de Hacienda señalaron que el dinero recaudado será destinado íntegramente al fortalecimiento del parque automotor comunal. El objetivo de la política, impulsada por la gestión del intendente Claudio Polich, es ordenar el patrimonio municipal y mejorar la capacidad operativa para garantizar la prestación de los servicios públicos.

Modernización del patrimonio municipal

El secretario de Hacienda, Jorge Suaid, destacó que se trata de la primera subasta, ya que la intención es repetir actividades similares de manera periódica. El funcionario valoró además la respuesta de los participantes y sostuvo que hubo una importante competencia por los distintos lotes disponibles.

Respecto a la modalidad, el procedimiento contempla la libre participación para garantizar transparencia y la obtención del mejor valor para cada bien.

Recursos para renovar el parque automotor

En esta primera etapa se remataron bienes de distintas áreas municipales, entre ellas las secretarías de Obras Públicas, Salud y Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana. El lote incluyó motocicletas, un cuatriciclo, un tricargo, automóviles, camionetas y maquinaria vial que ya habían sido dados de baja.

Suaid explicó que la decisión forma parte de un relevamiento patrimonial realizado al inicio de la gestión. Fue así que se detectaron vehículos y equipos que permanecían fuera de servicio desde hacía años.

Además, adelantó que el Municipio quiere convertir este procedimiento en una política permanente. “La idea es que este procedimiento se vuelva rutinario. A medida que incorporemos nuevo equipamiento, todo aquello que quede en desuso será destinado a futuras subastas”, señaló el secretario.