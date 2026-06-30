Corrientes: cómo serán los servicios de “La Muni en tu barrio” durante julio

El programa “La Muni en tu barrio” de Corrientes capital comenzará su cronograma de julio con un operativo en el barrio Independencia. La iniciativa municipal busca acercar servicios gratuitos en distintos puntos de la ciudad.

Barrio Independencia

La actividad se desarrollará este miércoles 1 de julio, de 8 a 13, entre las calles Las Cuevas y Francesco Ruíz Masilla. En la jornada también participará el programa Mascotas Saludables.

El dispositivo contempla atención médica, asesoramiento en pensiones no contributivas y orientación en temas de mediación. También se brindan servicios vinculados a defensa del consumidor, niñez, diversidad y género.

Además, se incluyen trámites de DNI, gestión de Sube, programas como Ñande Huerta y atención de distintas oficinas municipales. La propuesta integra también peluquería y acceso a garrafa social.

“El programa es una manera de poder brindarles soluciones ante sus distintos problemas a la gente que está más alejada del centro”, remarcó el intendente, Claudio Polich.

Mascotas Saludables

El programa Mascotas Saludables acompañará el operativo con atención veterinaria. Esto incluye control sanitario, desparasitación y vacunación antirrábica.

El servicio requiere sacar turno mediante la web de la Municipalidad, debido a la disponibilidad limitada por cada operativo.

La Muni en tu barrio

Miércoles 1: barrio Independencia (Las Cuevas y Francesco Ruíz Masilla).

Miércoles 8: barrio Pirayuí Nuevo 50 viv. (Calle 750 y 803 - Cancha de Fútbol).

Miércoles 29: barrio Cremonte (Juan Romero – Plaza Cremonte).

Mascotas saludables