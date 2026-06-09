Choferes de colectivos cobraron el sueldo con escalas viejas y apuran una reunión

Los trabajadores del grupo Turismo Miramar manifestaron su malestar luego de que los salarios correspondientes al último período fueran abonados con escalas salariales anteriores. Así lo confirmaron este martes desde la Unión Tranviarios del Automotor (UTA) Corrientes a El Litoral. Alistan una reunión para este miércoles por la mañana entre el gremio, la Secretaría de Transporte y las empresas.

Según detallan, la firma depositó los sueldos utilizando valores que no contemplan las actualizaciones salariales vigentes. Ante esta situación, se convocó a una reunión para este miércoles a las 11.30, donde se buscará alcanzar una solución al conflicto.

José Luis Sabao, referente de la UTA en Corrientes, señaló a El Litoral: “Los trabajadores del grupo Miramar les deposito sueldos con escalas viejas mañana (miércoles) tengo reunión en secretaría de trabajo por tema sueldos”

Valores presentados con anterioridad

“A mediados de marzo ya presente en Secretaría de Trabajo la escala salarial correspondiente y se le corrió traslado al grupo Miramar”, agregó a este medio, Sabao sobre la situación de los trabajadores.

Desde el gremio recordaron además que la situación ya había sido planteada formalmente hace varios meses.

La expectativa de los trabajadores está puesta ahora en el resultado de la audiencia, donde buscarán que la empresa reconozca las escalas salariales actualizadas y regularice las diferencias detectadas en las liquidaciones.

Mientras tanto, el reclamo mantiene en alerta al personal, que aguarda definiciones sobre el pago de los haberes y el cumplimiento de los acuerdos salariales vigentes.