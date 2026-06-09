Alarma en un edificio de Corrientes por un incendio en un departamento del quinto piso

Momentos de preocupación se vivieron este martes por la tarde en un edificio de la ciudad de Corrientes, luego de que se registrara un principio de incendio en un departamento ubicado en el quinto piso por Gutemberg al 1600. El humo prevalecía en los pasillos, ascensor y otras unidades habitacionales. Bomberos lograron controlar la situación y solo se reportaron daños materiales.

Los detalles del hecho

Los bomberos voluntarios de Corrientes fueron alertados cerca de las 14,28 a través de un llamado al servicio de emergencias 911. Al tomar conocimiento del hecho llegaron al lugar y constataron que salía una humareda en los pasillos y hasta en el ascensor. El humo provenía de uno de los departamentos.

El ascensor del edificio cubierto de humo.

Los efectivos intervinieron rápidamente para controlar el principio de foco ígneo y evitar que se propagara hacia otros sectores del edificio.

Escasa visión en los pasillos del edificio por la humareda.

De acuerdo con la información oficial, el incendio fue sofocado sin que se registraran personas heridas ni víctimas. Como consecuencia del siniestro, solamente se produjeron daños materiales en el departamento afectado.

En el operativo trabajó personal del cuartel de bomberos, que logró controlar la situación y garantizar la seguridad de los vecinos.