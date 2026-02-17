Corrientes: cortocircuito en un termotanque provocó el incendio de un departamento

Un incendio se registró este martes por la tarde en un departamento ubicado en Manuel Belgrano 2004, en la ciudad de Corrientes, lo que obligó a evacuar preventivamente todo el edificio. El hecho ocurrió alrededor de las 18,40 y generó alarma entre vecinos. El personal de bomberos voluntarios fue alertado y acudió al lugar a los pocos minutos. El fuego fue sofocado y no hubo heridos.

El foco ígneo se produjo en una vivienda situada en el segundo piso del inmueble y, según las primeras evaluaciones, se originó a raíz de un cortocircuito en el termotanque. La situación generó preocupación entre los vecinos, quienes debieron abandonar el edificio mientras se realizaban las tareas de control.

Daños materiales

Daniel Bertorello, comandante de bomberos voluntarios explicó a El Litoral: “No hubo heridos, solo se registraron daños materiales”.

En el lugar intervino una dotación de bomberos voluntarios, que logró contener rápidamente las llamas y evitar que el fuego se propagara a otros sectores del edificio.

Tras controlar la situación, los bomberos realizaron tareas de ventilación y verificación para garantizar la seguridad del lugar, permitiendo posteriormente el reingreso de los residentes.