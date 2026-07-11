El parterre central frente a la zona portuaria de Corrientes quedó vallado por obras

Montículos de tierra y arena, además de un vallado que impide el paso, marcan el inicio de las obras en el parterre central de la costanera, frente al puerto de Corrientes. La intervención llevada adelante por el Municipio correntino, fue anunciada por El Litoral semanas atrás y este sábado el sector se encuentra preparado para iniciar la obra.

Según trascendió, el objetivo de brindar mayor fluidez y seguridad a la circulación en una de las zonas de mayor concurrencia de la ciudad. Las tareas comprenden la nivelación de distintos espacios y mejoras viales para optimizar tanto el tránsito vehicular como el desplazamiento de peatones.

El Litoral

El intendente, Claudio Polich, había afirmado semanas atrás que: "Estamos con un buen plan de obras, empezando algunas que son importantes. Ahora, dentro de poco tiempo, vamos a empezar unas obras que tienen que ver con el parterre de la Costanera. Con la zona del puerto, vamos a darle un poco de orden a la circulación en ese lugar".

El Litoral

Obras en la zona portuaria

Las obras se desarrollan frente al área donde, en febrero de 2025, se realizaron los trabajos de ampliación de la zona primaria aduanera del puerto de Corrientes, una intervención ejecutada por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

Los trabajaos que se realizaron en el sector, permiten una mayor capacidad operativa en el manejo de mercaderías bajo control aduanero, optimizando los tiempos de despacho.

Ahora, la nueva intervención municipal apunta a reorganizar la circulación en ese entorno y mejorar la infraestructura urbana de uno de los accesos al puerto.