Corrientes: cómo funcionarán los servicios municipales durante el feriado provincial

La Municipalidad de Corrientes dio a conocer cómo funcionarán los servicios durante el feriado provincial por el Día de la Coronación Pontificia de la Virgen de Itatí. Habrá guardias en áreas esenciales y las oficinas administrativas no brindarán atención al público

La recolección de residuos se realizará con normalidad en los horarios habituales para cada sector de la ciudad. También se prestarán sin modificaciones la recolección diferenciada y el retiro de materiales de los Puntos Verdes.

Los principales servicios

Habrá recolección de residuos en los horarios habituales.

No habrá atención en las oficinas administrativas municipales, Acor, el CEL, la Caja Municipal de Préstamos, las Saps y las Unidades de Gestión Sube.

No funcionará el estacionamiento medido.

Tránsito, Transporte, Guardia Urbana y el Servicio de Ambulancia Municipal trabajarán con personal de guardia.

El Tribunal de Faltas mantendrá una guardia de 8 a 16 para trámites abreviados y retiro de vehículos. Además, las Ferias de la Ciudad funcionarán con normalidad en la plaza La Cruz, de 8 a 13.

En tanto, la Dirección General de Defunciones atenderá de 7 a 19 para trámites urgentes. Además, los cementerios San Juan Bautista, Virgen de los Dolores y San Isidro permanecerán abiertos de 7 a 19 para visitas y trámites urgentes.

Por otra parte, el Mercado de Abasto y el Mercado de Productos Frescos permanecerán cerrados. En cambio, los Paseos de Compras de El Piso, El Puerto, Ex Vía y San Gerónimo abrirán de 9 a 21, mientras que los Centros de Informes Turísticos atenderán con horarios especiales.