Rescataron un zorro y un chancho salvaje que eran criados como mascotas en Corrientes

El intento de convertir animales silvestres en mascotas terminó con un operativo policial en la ciudad de Corrientes. En el barrio Yaguá Rincón, efectivos del Priar rescataron un zorro y una cría de chancho salvaje que permanecían atados dentro de una vivienda, donde eran criados desde hacía aproximadamente un mes. Se inició una causa por infracción a la ley de protección de la fauna silvestre.

Cómo inicio el operativo

La intervención comenzó luego de una denuncia que alertó sobre la presencia de ambos ejemplares en el patio delantero de una casa del asentamiento. Al llegar al lugar, una comisión policial constató que los animales de la fauna autóctona permanecían dentro de un cerco y en condiciones de cautiverio.

Gentileza Priar

Con autorización de la fiscal rural subrogante, Belén Arrúa, se llevó adelante un allanamiento en el domicilio. Del procedimiento participaron además el médico veterinario de la Policía de Corrientes y personal de Recursos Naturales.

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Durante el operativo se secuestró un zorro y un animal porcino silvestre, ambos considerados ejemplares de fauna protegida. Por disposición de la Fiscalía, la cría de chancho salvaje será entregada a una Escuela de la Familia Agrícola (EFA) como hembra reproductora, mientras que el zorro será derivado al Centro Aguará para su evaluación y recuperación.

Si bien no hubo personas detenidas, las autoridades iniciaron actuaciones por presunta infracción a la Ley de Protección y Conservación de la Fauna Silvestre Argentina, que prohíbe la captura, tenencia y comercialización ilegal de especies silvestres. El caso vuelve a poner en foco la importancia de preservar la fauna nativa y desalentar su tenencia como mascota.