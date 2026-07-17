Osito, el cachorro que fue robado y ahora volvió con su familia en Saladas

El caso de Osito tuvo un desenlace favorable en la ciudad de Saladas. El cachorro, que había sido hurtado de su vivienda, fue restituido a su familia, luego de una intervención legal y del trabajo conjunto entre fuerzas policiales y organizaciones protectoras de animales.

El cachorro fue recuperado luego de una intervención legal impulsada por una abogada animalista ad honorem en Corrientes. La restitución se concretó con la colaboración de la Comisaría Segunda de Saladas y de organizaciones protectoras de animales. Según se informó, se cumplieron las formalidades legales necesarias para concretar la devolución del cachorro a su entorno familiar.

Cómo lo recuperaron

De acuerdo con lo comunicado por los integrantes de la causa, Osito se encuentra nuevamente con su familia multiespecie, en un hecho que fue celebrado por distintos sectores vinculados a la protección animal en la región.

La restitución contó con la colaboración de la Comisaría Segunda de Saladas, cuyo accionar fue destacado por los impulsores del caso. También participaron diversas organizaciones y voluntarios dedicados al rescate y bienestar animal.

Entre los grupos mencionados se encuentran De Paso Patitas Saladas, Huellitas Mercedes, Mymba Hory Protec, Patitas Esquina, Refugio Colitas Felices San Roque, Fundación “Mis Huellas a Casa”, Solidaridad por Animales Goya-Corrientes, Remis Canino, Peluquería Canina A la Cucha y otros actores vinculados a la causa.

Desde el entorno de Osito remarcaron que el trabajo en equipo fue clave para alcanzar la restitución. El caso fue presentado como un ejemplo de articulación entre la intervención legal, el accionar policial y el acompañamiento de organizaciones de protección animal.

La recuperación del cachorro y su regreso al hogar generaron repercusión en redes sociales, donde numerosas personas y entidades celebraron el resultado obtenido y destacaron la importancia de fortalecer los mecanismos de protección para los animales convivientes.