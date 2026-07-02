Corrientes aprobó el nuevo valor de la unidad de multa equivalente a un litro de nafta

El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de la ciudad de Corrientes aprobó este jueves una ordenanza que actualiza el valor de la unidad de multa municipal, estableciendo que será equivalente al precio de venta al público de hasta un litro de nafta súper de YPF en la capital correntina al momento de la infracción. La medida servirá como referencia para la aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente y se podría implementar un esquema de incrementos graduales.

El valor no se modificaba hace dos años

Explicaron que la adecuación responde a la necesidad de actualizar un valor que permanecía sin modificaciones desde el 4 de septiembre de 2024, cuando se dictó la Resolución 4219/2024. Según los fundamentos del proyecto, el objetivo es evitar que las sanciones pierdan su efecto disuasivo como consecuencia del proceso inflacionario. El valor actual de la nafta super es de $2.189.

La iniciativa fue tratada durante la 17° sesión ordinaria del período 2026, encabezada por el presidente del cuerpo, Marcos Amarilla, y contó con modificaciones antes de su aprobación. Además de fijar el nuevo criterio de actualización, la ordenanza faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar un esquema de incrementos graduales y progresivos para la Unidad de Multa.

En los considerandos también se remarca que las multas municipales no tienen una finalidad recaudatoria, sino que constituyen una herramienta para fomentar el cumplimiento de las normas, preservar la convivencia urbana, proteger el espacio público y reforzar la seguridad vial. En ese sentido, se aclaró que la ordenanza no crea nuevas infracciones, sino que únicamente actualiza el valor de la Unidad de Multa utilizada para calcular las sanciones.

Asimismo, se destacó que quienes circulen con la documentación en regla, respeten las normas de tránsito y no conduzcan bajo los efectos del alcohol no deberían verse alcanzados por estas penalidades, ya que el propósito central es desalentar las conductas que ponen en riesgo la seguridad vial.

Otros temas tratados en la sesión

Durante la misma jornada legislativa, el HCD también dio ingreso a un proyecto relacionado con el arbolado urbano, aprobó pedidos de informes al Departamento Ejecutivo Municipal y avanzó con 47 comunicaciones destinadas a mejorar distintos sectores de la ciudad.

Entre las resoluciones sancionadas se solicitaron informes sobre la gestión integral de los residuos domiciliarios, la separación en origen y su disposición final, además de requerir precisiones sobre la circulación de tránsito pesado y camiones areneros en las calles internas de los barrios Galván y Quilmes.

Por otra parte, los concejales aprobaron comunicaciones para solicitar obras y mejoras en distintos barrios de la capital, entre ellas el perfilado y nivelación de calles, recambio de luminarias, demarcación de sendas peatonales y líneas de frenado, erradicación de basurales y tareas de poda correctiva para despejar el alumbrado público.