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ESTE VIERNES

Qué calle del centro de Corrientes estará cortada por el retiro de cables aéreos

La medida responde a los trabajos del programa Cielo Limpio que se lleva adelante en la ciudad. 

Por El Litoral

Martes, 21 de julio de 2026 a las 21:02

El tránsito permanecerá interrumpido este viernes en una cuadra del centro de la ciudad de Corrientes debido a un operativo de despeje de cables aéreos que llevará adelante la Municipalidad en el marco del programa Cielo Limpio. Según informó la Subsecretaría de Tránsito, el corte se realizará de 8 a 13 sobre calle Quintana, entre Salta y La Rioja, mientras se desarrollan las tareas previstas.

Desde el área solicitaron a los conductores y peatones evitar circular por la zona durante el horario del operativo y optar por vías alternativas para prevenir demoras e inconvenientes.

“Recordamos que este viernes se interrumpirá el tránsito de 8 a 13 sobre calle Quintana, entre Salta y La Rioja por el operativo de despeje de cables aéreos. Por favor, evitar circular por la zona”, señalaron desde el municipio. 

Sobre cielo limpio

El programa Cielo Limpio busca retirar y ordenar cables en desuso del tendido aéreo urbano, con el objetivo de mejorar la seguridad, reducir la contaminación visual y optimizar el espacio público en distintos sectores de la ciudad.

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