Qué calle del centro de Corrientes estará cortada por el retiro de cables aéreos

El tránsito permanecerá interrumpido este viernes en una cuadra del centro de la ciudad de Corrientes debido a un operativo de despeje de cables aéreos que llevará adelante la Municipalidad en el marco del programa Cielo Limpio. Según informó la Subsecretaría de Tránsito, el corte se realizará de 8 a 13 sobre calle Quintana, entre Salta y La Rioja, mientras se desarrollan las tareas previstas.

Desde el área solicitaron a los conductores y peatones evitar circular por la zona durante el horario del operativo y optar por vías alternativas para prevenir demoras e inconvenientes.

“Recordamos que este viernes se interrumpirá el tránsito de 8 a 13 sobre calle Quintana, entre Salta y La Rioja por el operativo de despeje de cables aéreos. Por favor, evitar circular por la zona”, señalaron desde el municipio.

Sobre cielo limpio

El programa Cielo Limpio busca retirar y ordenar cables en desuso del tendido aéreo urbano, con el objetivo de mejorar la seguridad, reducir la contaminación visual y optimizar el espacio público en distintos sectores de la ciudad.