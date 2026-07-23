Corrientes prepara el Encuentro Provincial de Ferias Francas: fechas, lugar y detalles

Corrientes será sede este fin de semana del 26º Encuentro Provincial de Ferias Francas, que reunirá en el Parque Mitre a más de 400 productores, emprendedores y artesanos de distintas localidades. La Municipalidad confirmó que acompañará la organización del evento con un operativo especial y acciones para fortalecer la economía local.

Ferias durante el fin de semana

En la previa del encuentro en el Parque Mitre, la secretaria General del Municipio, María Florencia Ojeda, mantuvo una reunión con los organizadores. Durante la charla se coordinaron los últimos detalles de las actividades previstas para el sábado y domingo.

"Lo importante es que el vecino va a poder adquirir los productos directamente del productor a la mesa. Ese es el objetivo", destacó la funcionaria al referirse a la propuesta, que busca la venta sin intermediarios.

Productos regionales y actividades para toda la familia

Durante el fin de semana, se podrán comprar frutas y verduras frescas, panificados, dulces, conservas, plantas ornamentales, artesanías y otros productos regionales elaborados por productores correntinos.

La programación incluirá espectáculos musicales, presentaciones artísticas y propuestas recreativas. También habrá un patio gastronómico.

Desde el municipio remarcaron la política de gestión. "Los emprendedores son claves para el desarrollo de la economía local. Son familias correntinas que buscan crecer y encuentran el acompañamiento municipal", afirmó Ojeda.

Además, para garantizar el desarrollo del evento, se desplegará un operativo con servicios de limpieza, tránsito, Guardia Urbana y ambulancias. "Vamos a estar acompañando para que todo se desarrolle con normalidad", aseguró la funcionaria.