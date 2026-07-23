Corrientes lanza el certamen interbarrios "Jacinto Mamuh": cuándo arranca y cómo inscribirse

La Municipalidad de Corrientes pondrá en marcha este sábado el certamen Interbarrios "Jacinto Mamuh", una propuesta destinada a promover el talento de artistas emergentes de la ciudad. La primera jornada se realizará desde las 17 en la plaza Mercosur, con entrada libre y gratuita.

El concurso recupera uno de los tradicionales certámenes culturales de la capital correntina y reunirá a participantes de distintas edades en las disciplinas de música y danza. La jornada inaugural también contará con la participación de ballets y elencos municipales, además de un recital del grupo Irundú.

La secretaria de Cultura y Educación, Keren Anderson, destacó el regreso de la propuesta y recordó que llevará el nombre de quien impulsó el histórico concurso. "Estamos en la cuenta regresiva de lo que va a ser la primera jornada de este certamen interbarrios tan querido por los correntinos", expresó.

Cómo participar y el cronograma

Las inscripciones para la primera fecha permanecerán abiertas hasta este viernes. Los interesados pueden anotarse en la Secretaría de Cultura y Educación (Carlos Pellegrini 542), o completar el formulario disponible en las redes sociales del municipio.

El certamen contempla dos categorías: juvenil, para participantes de hasta 15 años, y mayores, desde los 16 años. Los concursantes podrán competir en música, como solistas o agrupaciones, y en danza, tanto en pareja tradicional como en conjuntos.

El cronograma incluye seis jornadas clasificatorias en distintos barrios de la ciudad y una gran final prevista para el 24 de octubre. Tras la apertura en la plaza Mercosur, las siguientes fechas se desarrollarán en los barrios San Gerónimo, Doctor Montaña, Laguna Seca, Santa María y en la plazoleta España.

Jornada 1: 25 de julio en la Plaza Mercosur

Jornada 2: 8 de agosto en la Plaza La Tradición

Jornada 3: 22 de agosto en el Paseo Costero del Barrio Dr. Montaña

Jornada 4: 5 de septiembre en la Plaza San Pantaleón

Jornada 5: 26 de septiembre en la Plaza de los Constituyentes

Jornada 6: 10 de octubre en la Plazoleta España

Gran Final: 24 de octubre.

Anderson explicó que la iniciativa busca acercar las actividades culturales a diferentes sectores de la ciudad y generar nuevas oportunidades. "Queremos volver a posicionar a los artistas locales, brindarles la posibilidad de demostrar su talento y generar estos espacios para quienes están dando sus primeros pasos", afirmó.

Además, señaló que los ganadores obtendrán importantes premios, entre ellos la posibilidad de presentarse en la Fiesta Nacional del Chamamé 2027. También se otorgarán instrumentos musicales y equipos de sonido.