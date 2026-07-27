Inició la pavimentación de la avenida Cuba, una obra clave para conectar el barrio Pirayuí con la Autovía Ruta 12

El intendente de la ciudad de Corrientes, Claudio Polich, supervisó el inicio de las tareas de pavimentación sobre la avenida Cuba, una arteria considerada fundamental para garantizar una vinculación fluida y segura entre el consolidado complejo habitacional del barrio Pirayuí y la Autovía de la Ruta Nacional 12.

El proyecto ejecutivo contempla la construcción de 400 metros lineales de pavimento, desarrollados en ambas bandas de circulación, sobre un tramo de cuatro cuadras comprendido entre las calles Roberto Leyes y José Alberto Méndez.

Las tareas operativas se ejecutan íntegramente con recursos propios de la Municipalidad de Corrientes, empleando maquinaria y personal de las cuadrillas comunales.

Los equipos técnicos iniciaron las fases preliminares mediante la remoción y nivelación de suelo, paso técnico previo para la posterior colocación de la base de arena-cemento y el volcado definitivo del hormigón, previendo un avance progresivo por módulos de 100 metros para mitigar las interrupciones al tránsito en la zona.

Una conexión estratégica para agilizar el tránsito

Al respecto, el jefe comunal destacó el impacto estratégico al señalar su relevancia a mediano plazo. "Es una obra muy importante por la vinculación que va a tener con la autovía 12 el día que esté terminada, y facilitar la circulación de todo este lugar", afirmó Polich.

Polich sostuvo además que el objetivo primordial de la gestión es "darle una mejor vinculación y mucho más circulación a todo este sector de la ciudad".

Asimismo, el intendente remarcó que contar con calzadas de hormigón transformará la realidad cotidiana de los vecinos durante las jornadas de precipitaciones intensas. "Va a lograr que la gente viva un poco mejor y que pueda desarrollar su tarea cotidiana, su vida cotidiana, de la forma más sencilla y segura posible", aseguró Polich.

En cuanto a la planificación presupuestaria empleada para sostener los frentes de obra pública en un contexto económico complejo, el mandatario capitalino precisó la metodología financiera del Municipio.

"Lo estamos haciendo también cuidando mucho el presupuesto municipal, por eso vamos con una muy buena planificación, trabajando en cada una de las cosas que nosotros consideramos son importantes para la ciudad", indicó, agregando que "sabemos que todo junto no se puede hacer, pero vamos haciendo de a poco inversiones que van aportando a una mejora en la calidad de vida de la gente".

El fin del mantenimiento de calles de tierra en una zona de alta circulación

Por su parte, el secretario de Obras Públicas de la comuna, Sebastián Gómez de la Fuente, detalló el estado del terreno y precisó que las tareas desarrolladas en el lugar corresponden a "los 400 metros de intervención que faltaban, donde la avenida ya tenía cordón cuneta".

El funcionario fundamentó la importancia de la obra puntualizando las ventajas logísticas para la administración local.

"Es muy importante porque mejora la transitabilidad, evita que tengamos el mantenimiento periódico y permanente que hacemos en las calles de tierra, y más con la alta transitabilidad que tiene esta arteria", dijo Gómez de la Fuente.

Además, el secretario aseguró que las tareas "nos permiten avanzar y dotar a esta zona de la ciudad de una arteria segura para poder transitar".