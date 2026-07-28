Corrientes se prepara para El Niño con una obra de desagüe clave en la ciudad

Ante los pronósticos de abundantes lluvias por el fenómeno de El Niño, la Municipalidad de Corrientes avanza con una obra de desagüe en el barrio Villa Chiquita. El proyecto busca reducir anegamientos históricos y mejorar el escurrimiento del agua durante los próximos meses.

El intendente Claudio Polich supervisó los trabajos que se desarrollan sobre la calle Río Bermejo y sectores cercanos. La intervención abarca cinco cuadras del barrio y contempla más de 600 metros de cañerías.

La obra se ejecuta en el sector comprendido por la avenida Cazadores Correntinos y las calles Lamadrid, Obispo Niella y Las Heras. El trazado permitirá optimizar el drenaje mediante una red diseñada para responder a las necesidades del lugar.

La obra y sus detalles

El proyecto incluye conductos de distintos diámetros, cinco cámaras de enlace, 12 sumideros y la conexión con una estructura existente. También contempla la reconstrucción de 20 metros de pavimento sobre la avenida Cazadores Correntinos.

Desde la Municipalidad destacaron que los trabajos se realizan con personal, maquinaria y fondos propios. Según explicó Polich, esta modalidad permite administrar los recursos disponibles y avanzar con obras prioritarias.

El jefe comunal señaló que la zona tenía problemas debido a un antiguo cordón cuneta que no estaba conectado a un sistema de desagüe. La nueva infraestructura permitirá corregir esa situación y mejorar las condiciones del barrio.

El secretario de Obras Públicas, Sebastián Gómez de la Fuente, también destacó que la obra resolverá un problema de anegamiento que afecta al sector desde hace varias décadas. De acuerdo a su testimonio, los trabajos comenzaron hace un mes y tienen previsto finalizar durante agosto.