Cortan media calzada sobre avenida Maipú por obras: habrá desvíos por 30 días

La circulación sobre la avenida Maipú se encuentra parcialmente restringida a la altura del arroyo Pirayuí debido a una obra que lleva adelante Vialidad Provincial. Como consecuencia de los trabajos, permanece cortada media calzada en ese sector y habrá desvíos durante 30 días para el tránsito pesado.

La intervención consiste en la ampliación de una alcantarilla que ya comenzó y que demandará aproximadamente un mes y que modificará la circulación habitual durante ese período.

El comunicado de la municipalidad de Corrientes

Camiones de la zona

El municipio informó que el tránsito pesado deberá respetar los desvíos obligatorios establecidos para evitar inconvenientes y garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los conductores.

En tanto, se solicita a quienes transiten por la zona hacerlo con máxima precaución, respetando la señalización vial y reduciendo la velocidad para prevenir accidentes mientras se desarrollan las tareas.

El tránsito pesado deberá utilizar desvíos obligatorios y se recomienda circular con extrema precaución.