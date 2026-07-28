Cortan media calzada sobre avenida Maipú por obras: habrá desvíos por 30 días

La circulación sobre la avenida Maipú se encuentra parcialmente restringida a la altura del arroyo Pirayuí debido a una obra que lleva adelante Vialidad Provincial. Como consecuencia de los trabajos, permanece cortada media calzada en ese sector y habrá desvíos durante 30 días para el tránsito pesado.
La intervención consiste en la ampliación de una alcantarilla que ya comenzó y que demandará aproximadamente un mes y que modificará la circulación habitual durante ese período.
Camiones de la zona
El municipio informó que el tránsito pesado deberá respetar los desvíos obligatorios establecidos para evitar inconvenientes y garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los conductores.
En tanto, se solicita a quienes transiten por la zona hacerlo con máxima precaución, respetando la señalización vial y reduciendo la velocidad para prevenir accidentes mientras se desarrollan las tareas.
El tránsito pesado deberá utilizar desvíos obligatorios y se recomienda circular con extrema precaución.