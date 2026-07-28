Comenzó la instalación de ductos a más de 10 metros de profundidad en el arroyo Pirayuí

Las obras de saneamiento y canalización del arroyo Pirayuí avanzan con una de sus etapas más importantes que es la colocación de ductos de gran porte a más de 10 metros de profundidad. Los trabajos, que comenzaron este lunes, se ejecutan sobre la calzada y forman parte del proyecto destinado a optimizar el drenaje urbano y reducir el riesgo de inundaciones en distintos sectores de la ciudad de Corrientes. Según explicaron a El Litoral desde Vialidad Provincial, la instalación de los conducto demandará unas dos semanas.

La intervención forma parte del plan hídrico que busca mejorar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos en la capital ante la llegada de El Niño. La misma inició hace meses y ahora se desarrollan los trabajos de colocación del ducto.

EL LITORAL

En diálogo con El Litoral, el administrador general de Vialidad Provincial, Luis Pablo Cardoso, confirmó que la limpieza del cauce entre el arroyo Pirayuí y el Riachuelo ya fue concluida. “La limpieza del cauce del Pirayuí hacia Riachuelo ya está terminada, son más de 3 kilómetros, un movimiento de suelo muy grande”, señaló.

Además en este sector, la circulación sobre la avenida Maipú se encuentra parcialmente restringida a la altura del arroyo Pirayuí debido a una obra que lleva adelante Vialidad Provincial. Como consecuencia de los trabajos, permanece cortada media calzada en ese sector y habrá desvíos durante 30 días para el tránsito pesado.

Además, precisó que la obra ingresó en una fase clave. “Ya estamos en la mitad de la calzada trabajando con la colocación de los ductos de 2,50 metros de diámetro a más de 10 metros de profundidad”, explicó.

Sobre los plazos

Consultado sobre el tiempo que puede llevar la colocación de los ductos: “Se empezó ayer (Lunes) calculamos que en dos semanas se tiene que terminar”,

Los trabajos de canalización y limpieza del arroyo Pirayuí se desarrollan desde hace varios meses. En su tramo final abarcan el sector comprendido entre la avenida Maipú y la desembocadura en el Riachuelo, con intervenciones destinadas a ampliar la capacidad de escurrimiento del sistema hídrico.

El plan contempla frentes simultáneos de limpieza y canalización desde la avenida Maipú hasta la Ruta Nacional 12, además de otras zonas estratégicas. Estas tareas se suman a las ya ejecutadas en los canales Perichón, Decavial, barrio San Ignacio y Fernández.

Las obras son llevadas adelante de manera conjunta por la Dirección Provincial de Vialidad y la Municipalidad de Corrientes, como parte de un esquema de planificación hídrica. Se trata del quinto proyecto de estas características ejecutado en la capital correntina, con aproximadamente 5.500 metros lineales de intervención y un alcance que beneficiará a unos 250.000 vecinos, al fortalecer el sistema de desagües y disminuir el riesgo de anegamientos.