Así trabaja el nuevo camión desobstructor en ductos clave de Corrientes

La Municipalidad de Corrientes puso en funcionamiento el nuevo camión desobstructor que incorporó a su parque automotor.

Se trata de una herramienta de última generación usada para fortalecer las tareas de mantenimiento del sistema pluvial y optimizar la capacidad de respuesta ante eventuales lluvias intensas.

Tareas preventivas ante la amenaza de El Niño

El nuevo vehículo realizó trabajos de limpieza y desobstrucción de ductos sobre el cruce de avenida Raúl Alfonsín y Don Justino Solari.

Allí se realizaron tareas destinadas a retirar sedimentos, barro y residuos acumulados en las cañerías, permitiendo recuperar la capacidad hidráulica de los conductos y mejorar el funcionamiento del sistema de drenaje.

Antes: cloaca en cruce de avenida Raúl Alfonsín y Don Justino

Después: cloaca en cruce de avenida Raúl Alfonsín y Don Justino

Posteriormente, los trabajos se trasladaron a el pasaje Biran, entre avenida Independencia y calle Braille, donde se realizaron las mismas tareas de limpieza y desobstrucción de ductos.

Estas acciones forman parte de la política impulsada por el intendente Claudio Polich para seguir invirtiendo en infraestructura, tecnología y servicios que mejoren la calidad de vida de los vecinos, mediante acciones preventivas que favorezcan el correcto escurrimiento del agua y reduzcan los riesgos de anegamientos.

Obstrucciones en cloaca de pasaje Biran

El nuevo equipamiento toma relevancia frente a los pronósticos que anticipan un posible impacto del fenómeno climático El Niño durante los próximos meses.

Cloaca de pasaje Biran limpias despues de las tareas.

Por ese motivo, el Municipio intensifica las intervenciones preventivas y mantiene un trabajo coordinado con el Gobierno provincial, en el marco de la Junta Provincial de Defensa Civil encabezada por el gobernador Juan Pablo Valdés, de la que participa activamente el intendente Claudio Polich.

Un vehículo con tecnología de punta

El camión incorpora tecnología de última generación que representa un importante salto de calidad para las tareas que desarrolla diariamente el Municipio.

Su sistema de hidrojet permite limpiar los conductos mediante agua a alta presión, removiendo los materiales que obstruyen el paso del agua.

Además, el equipo cuenta con un sistema vactor que aspira inmediatamente los sedimentos desprendidos para su correcta disposición final, haciendo mucho más eficiente el trabajo de las cuadrillas municipales y reduciendo significativamente los tiempos de intervención.