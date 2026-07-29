Cloaca Social en Corrientes: suman más de 600 metros de cañerías y 50 conexiones en barrios de la ciudad

La red cloacal en Corrientes incorporó 676 metros de nuevas cañerías y 50 conexiones domiciliarias en los barrios San Roque Oeste y San Antonio Oeste. La intervención forma parte del programa municipal, que busca ampliar el acceso a servicios esenciales.

Cloaca Social

Las primeras etapas de trabajo finalizaron en ambos sectores, permitiendo que más familias cuenten con mejoras vinculadas a la higiene, la salubridad y la calidad de vida. El Municipio indicó que las tareas del programa Cloaca Social continuarán con nuevas ampliaciones.

En San Antonio Oeste se ejecutaron dos intervenciones. La primera sumó 148 metros de cañería y nueve conexiones, mientras que la segunda agregó 178 metros y 16 nuevos enlaces domiciliarios.

En el barrio San Roque Oeste, se instalaron 226 metros de red y 16 conexiones en la primera etapa. Posteriormente, se agregaron otros 124 metros y nueve conexiones.

Modalidad

El programa funciona mediante un esquema de trabajo conjunto entre los vecinos y los organismos vinculados al servicio. Los frentistas aportan materiales, mientras que el Municipio dispone personal técnico, maquinaria y equipos para concretar las obras.

Desde la gestión municipal señalaron que la extensión de la infraestructura sanitaria también tiene como finalidad el cuidado ambiental. Esto se debe a que la incorporación del servicio permite reducir la presencia de líquidos contaminantes y mejorar las condiciones urbanas.

Continuidad de las obras

Las intervenciones actuales mantienen su avance en San Antonio Oeste y San Roque Oeste, donde continúan las solicitudes para extender la cobertura hacia nuevas cuadras. La planificación busca responder de manera progresiva a las necesidades de cada sector.

Según indicaron desde la Secretaría de Obras Públicas, la modalidad de trabajo permite optimizar recursos y organizar las tareas según las prioridades detectadas. La participación vecinal resulta fundamental para avanzar con nuevas etapas del programa.