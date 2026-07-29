Tres dotaciones de bomberos combatieron incendio de gran magnitud en Corrientes

Un incendio de pastizales de gran magnitud se registró este miércoles en la zona del barrio Bejarano, en la ciudad de Corrientes, y demandó un importante despliegue de bomberos para lograr sofocar las llamas. Cerca de las 15,30 las brigadas fueron alertadas por el foco ígneo en un descampado y rápidamente se activó un operativo conjunto con tres dotaciones.

En el lugar trabajaron efectivos de bomberos voluntarios de Corrientes, bomberos voluntarios de Santa Ana y bomberos de la Policía de Corrientes, quienes realizaron las tareas de control y extinción del fuego.

Daniel Bertorello, comandante de Bomberos Voluntarios de Corrientes, explicó a El Litoral: “Trabajamos tres dotaciones de bomberos en lo que es el fondo del barrio Bejarano y logramos sofocarlo”.

Además, indicó: “Ahora quedaron al pendiente los bomberos de Santa Ana porque es jurisdicción de ellos”.

Tras varias horas de trabajo, el incendio fue controlado y quedó bajo seguimiento del personal de bomberos para evitar nuevos focos en el sector afectado.