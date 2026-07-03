Corrientes: la Municipalidad sumó más de 40 vehículos para reforzar los servicios públicos

La Municipalidad de Corrientes suma 47 nuevos vehículos para reforzar la prestación de los servicios públicos. La inversión contempla camionetas, motos y camiones que serán distribuidos entre distintas áreas para fortalecer las tareas operativas.

Con esta incorporación, la gestión de Claudio Polich continúa con el proceso de renovación del parque automotor municipal. Es así que los nuevos equipos alcanzarán a las áreas de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana, Servicios Públicos y Obras Públicas.

Cómo se distribuirán las unidades

En esta etapa se sumarán 20 camionetas Toyota 0 kilómetro: 15 son de cabina doble y 5 de cabina simple.

Dirección General de Tránsito: 4 camionetas

Guardia Urbana: 1 camioneta

Secretaría de Servicios Públicos: 10 camionetas

Subsecretaría de Obras Públicas: 5 camionetas

Además, la Municipalidad también incorporó 25 motocicletas Honda, que serán destinadas a la Dirección General de Tránsito para reforzar los operativos de control y circulación.

Por otra parte, la Secretaría de Obras Públicas también recibió nuevo equipamiento. Se suman dos camiones, uno desobstructor y otro volcador, que serán utilizados para el mantenimiento urbano, la limpieza de desagües y conductos pluviales, además del mejoramiento de calles.