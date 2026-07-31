Corrientes será pionera en darle valor económico al carbono que capturan sus árboles

La ciudad de Corrientes se convertirá en la primera del país en avanzar con la tokenización del carbono capturado por su arbolado urbano. La iniciativa comenzará a partir de un convenio firmado entre la Municipalidad y la empresa Biotoken, con el objetivo de darle valor económico a ese servicio ambiental y generar nuevos recursos para su conservación.

Activos para compensar emisiones

El acuerdo establece las bases para implementar un sistema que medirá y verificará el carbono que absorben los árboles para transformar esa información en activos digitales. Esos tokens podrán ingresar al mercado voluntario y ser adquiridos por empresas o particulares que busquen compensar sus emisiones.

El intendente Claudio Polich destacó que el proyecto reconoce el trabajo que la ciudad desarrolla desde hace años en materia de forestación urbana. Además, remarcó que Corrientes es la primera ciudad argentina en impulsar una iniciativa de estas características.

Un recurso para fortalecer la política ambiental

El secretario de Servicios Públicos, Ignacio Maldonado Yonna, explicó que el sistema permitirá convertir la captura de carbono en un activo con valor económico. Según indicó, los ingresos que se obtengan serán reinvertidos en el plan de arbolado urbano y en el vivero municipal.

También recordó que durante este año continúan las acciones de forestación a través de programas como La Muni en tu Barrio y Un árbol, un vecino, además de las plantaciones que se realizan junto con distintas instituciones y a pedido de los frentistas.

El proyecto comenzará con un plan piloto

Desde Biotoken explicaron que con la herramienta, "las empresas que generan mayores emisiones podrán adquirir créditos al municipio y generar un nuevo ingreso destinado al mantenimiento del arbolado urbano".

Según señalaron, la experiencia se iniciará en tres plazas de la ciudad para validar el sistema de medición y certificación del carbono capturado. Una vez finalizada esa etapa, la intención es ampliar el alcance del programa al resto de los espacios verdes, además de la Costanera Norte y Sur.