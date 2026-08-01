Así es la megaestructura que instalan en el arroyo Pirayuí para evitar inundaciones

La obra hidráulica que se ejecuta sobre el puente del arroyo Pirayuí, en la avenida Maipú de la ciudad de Corrientes, ingresó esta semana en una nueva etapa con la instalación de una estructura que busca ampliar la capacidad de escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos en uno de los sectores más transitados del sur de la capital. Se trata de 35 tubos de hormigón de 2,50 metros de diámetro, que serán distribuidos en seis filas junto a la estructura actual.

La incorporación de estos conductos permitirá aumentar la capacidad de drenaje del arroyo Pirayuí, que recibe el agua proveniente de distintos sectores de la ciudad y resulta clave para el escurrimiento durante los períodos de intensas precipitaciones.

En diálogo previo con El Litoral, el administrador general de Vialidad Provincial, Luis Pablo Cardoso, había anticipado el inicio de esta etapa de la obra. "Ya estamos trabajando con la colocación de los ductos de 2,50 metros de diámetro a más de 10 metros de profundidad", explicó.

El funcionario también detalló que el cierre total de la avenida Maipú se resolvió por cuestiones de seguridad. "Nosotros estábamos trabajando en media calzada, pero la Municipalidad la cortó de manera completa por precaución porque estaba muy embebido el terraplén", señaló.

Respecto a los plazos para recuperar parcialmente la circulación, Cardoso indicó que dependerán de las condiciones climáticas. "Yo calculo que para habilitar una calzada, si no llueve, puede llevar entre una semana y 10 días para habilitar", sostuvo.

EL LITORAL

Desvíos por Maipú

Mientras se desarrollan las tareas, continúa vigente el operativo de desvíos para ordenar el tránsito en uno de los principales accesos a la ciudad. Personal de inspección canaliza la circulación en la rotonda de ingreso al barrio Santa Catalina, donde se regula el paso de los vehículos particulares.

En tanto, los automovilistas que ingresan a la capital por la Ruta Nacional 12 pueden avanzar por la avenida Maipú hasta el acceso principal al barrio Doctor Montaña. Desde ese punto deben desviarse obligatoriamente y continuar por las calles alternativas habilitadas para evitar el sector donde se ejecutan las obras.

La interrupción total sobre la avenida también obligó a modificar el recorrido del transporte urbano de pasajeros. Las líneas 103 B y 103 C circulan de manera provisoria por calles alternativas mientras se mantenga el corte sobre el puente del arroyo Pirayuí.

En el sentido de ida, ambas líneas recorren el barrio Doctor Montaña, Puente Negro, Héroes de Malvinas, Guayquiraró y avenida Maipú para retomar luego su recorrido habitual. En tanto, el regreso se realiza por avenida Maipú, Guayquiraró, Héroes de Malvinas, Puente Negro y barrio Doctor Montaña.

Con la colocación de los nuevos tubos, la Provincia avanza en una de las etapas más importantes de la intervención hidráulica sobre el arroyo Pirayuí. La obra busca brindar una solución estructural al sistema de drenaje de ese sector de la ciudad y mejorar el escurrimiento del agua en una zona que históricamente presenta complicaciones durante los episodios de lluvias intensas.