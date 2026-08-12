Cielo Limpio en Corrientes: en qué calle avanzarán las tareas para ordenar el cableado aéreo

La Municipalidad de Corrientes avanza con el programa Cielo Limpio, que busca ordenar y despejar el cableado aéreo. La iniciativa apunta a mejorar la seguridad, el paisaje urbano y la imagen del casco histórico de la ciudad.

La próxima intervención se realizará el viernes 21 de agosto sobre la calle Buenos Aires, entre 25 de Mayo y Carlos Pellegrini. Las cuadrillas municipales trabajarán junto con personal técnico de las empresas prestatarias para retirar tendidos en desuso. También reorganizarán las redes activas, con el objetivo de mejorar la disposición de las conexiones aéreas.

Ya intervinieron seis cuadras

El programa comenzó sobre Salta, donde se trabajó entre 25 de Mayo y 9 de Julio. Luego, las tareas continuaron hacia la Costanera General San Martín, sobre la misma arteria y hasta Plácido Martínez.

También se intervino la calle 25 de Mayo, en dos sectores entre La Rioja, San Juan y Salta. En total, el operativo permitió completar trabajos en seis cuadras mediante el retiro y reordenamiento del cableado.

Uno de los objetivos principales consiste en eliminar los cruces de cables a mitad de cuadra. La propuesta busca concentrar las conexiones en las esquinas y mantener la traza aérea más despejada.

Coordinación con las empresas

Los trabajos requieren una planificación conjunta entre diferentes áreas municipales y las empresas responsables de los servicios. Participan la Dpec, Telco y otras compañías vinculadas con las redes de telecomunicaciones.

Desde la Secretaría de Obras Públicas explicaron que cada operativo demanda coordinación debido a su complejidad técnica y operativa. Según indicó Sebastián Gómez de la Fuente, se procura trabajar fuera de los horarios de mayor circulación vehicular.

Por esta razón, entre cada intervención debe contemplarse un período mínimo de 15 días.



