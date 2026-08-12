Dos líneas de colectivos urbanos cambian su recorrido en Corrientes

Las líneas 102A y 106A del transporte urbano de pasajeros de Corrientes sufrieron modificaciones en sus recorridos habituales. Los cambios comenzaron este miércoles y alcanzan tanto los trayectos de ida como los de regreso y deberán ser tenidos en cuenta por los usuarios que utilizan estos servicios.

17 de Agosto

En el recorrido de ida, la línea partirá desde Florencia y Trento, en el barrio 17 de Agosto, y continuará por Trento, avenida Perón, Medrano, avenida Independencia, avenida Ferré, avenida Artigas, San Martín, La Rioja y Puerto.

En el regreso desde el Puerto, circulará por avenida Costanera, Tucumán, 9 de Julio, Santa Fe, Irigoyen, avenida Artigas, avenida Ferré, avenida Independencia, Las Piedras, avenida Perón y Florencia, hasta llegar nuevamente a Trento, en el barrio 17 de Agosto.

Barrio Pirayuí

La 106A, en su recorrido de ida, comenzará en calle S/N y Mario Gómez, en el barrio Pirayuí, y seguirá por calle S/N, avenida Cuba, Evaristo González, Tupac Amaru, Ruta 12, rotonda Virgen de Itatí, avenida Independencia, avenida Ferré, Catamarca, avenida Vera y Puerto.

Para el regreso desde el Puerto, el recorrido será por avenida Costanera, Tucumán, 9 de Julio, Santa Fe, avenida Ferré, avenida Independencia, colectora de Ruta 12, Nápoles, avenida Perón, colectora de Ruta 12, Trento, Evaristo González y avenida Cuba, hasta llegar a calle S/N y Mario Gómez, en el barrio Pirayuí.

Desvío temporal del 102A por el juicio de Loan

Además, se informó un desvío temporal para la línea 102A mientras permanezca cortada la calle San Martín por el desarrollo del juicio por la desaparición de Loan Peña.

Durante ese período, el colectivo circulará por avenida Artigas, Belgrano, Uruguay y San Martín, para luego retomar su recorrido habitual.