Más de 40 bloques de hormigón y plantas: cómo será el nuevo parterre de la costanera

El parterre central de la avenida Costanera General San Martín, frente al puerto de Corrientes, comenzó a transformarse con una obra que busca combinar seguridad vial y paisaje urbano. La intervención se extiende desde la calle San Juan hasta Salta y contempla una inversión de $272.950.000, con un plazo de ejecución previsto de 60 días.

Los trabajos, impulsados por la Municipalidad de Corrientes, incluyen la construcción de un nuevo parterre central con bloques de hormigón especialmente diseñados para separar los carriles de circulación y, al mismo tiempo, incorporar vegetación ornamental.

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Las estructuras que ya pueden observarse en el sector cumplen una doble función. Por un lado, serán parte del diseño paisajístico de la costanera y, por otro, funcionarán como una barrera física para ordenar el tránsito.

El sistema fue diseñado para cumplir un rol similar al de los conocidos muros New Jersey utilizados habitualmente en obras viales para dividir físicamente los sentidos de circulación.

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En este caso, la finalidad será evitar maniobras indebidas, como giros en U, y reducir las consecuencias de posibles despistes de vehículos. De esta manera, el nuevo elemento busca aportar mayor seguridad sin romper con la estética característica de uno de los principales paseos de la ciudad.

Hormigón y maceteros integrados

Una de las particularidades del proyecto está en el diseño de los propios bloques. Las estructuras cuentan con aberturas y cavidades en la parte superior que fueron pensadas para colocar tierra, plantas y especies ornamentales que ya comenzaron a ubicarse.

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Así, el municipio busca convertir una estructura de hormigón destinada a ordenar el tránsito en un elemento integrado al paisaje urbano. La incorporación de vegetación permitirá mantener el perfil verde de la costanera y evitar que el nuevo separador se convierta solamente en una barrera de cemento.

Además, en el sector ya pueden observarse mangueras que forman parte de la infraestructura complementaria de la obra. Una de sus principales funciones estará vinculada al sistema de riego localizado.

Las plantas estarán expuestas durante buena parte del día al sol y al calor que genera el pavimento de la costanera, por lo que el sistema permitirá garantizar un suministro constante de agua mediante goteo.

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Las mangueras recorren el interior de los bloques y permitirán conectar los puntos de riego sin que estos elementos queden expuestos a simple vista, manteniendo así una terminación más limpia.

Una obra frente al puerto

La intervención se desarrolla en un tramo estratégico de la Costanera, frente al puerto de Corrientes. Un mes atrás, El Litoral había anticipado que en el sector ya podían observarse montículos de tierra y arena, además de un vallado que impedía el paso y adelantaba el inicio de los trabajos.

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El sector se encuentra próximo al área donde, en febrero de 2025, se realizaron trabajos de ampliación de la zona primaria aduanera del puerto de Corrientes, una intervención ejecutada por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Aquella obra tuvo como objetivo ampliar la capacidad operativa del puerto para el manejo de mercaderías bajo control aduanero y optimizar los tiempos vinculados al despacho.

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Ahora, con la intervención del parterre central, el frente costero suma una nueva obra que apunta a modificar tanto la circulación vehicular como la imagen urbana de este tramo de la Costanera.