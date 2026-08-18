Cortarán el tránsito en una calle del centro de Corrientes

La circulación estará interrumpida este viernes entre las 8 y las 13 en calle Buenos Aires, entre 25 de Mayo y Carlos Pellegrini. La medida se debe a trabajos de despeje de cables aéreos en el marco del operativo Cielo Limpio.

La interrupción forma parte del operativo, que contempla tareas destinadas a ordenar y despejar el tendido de cables aéreos en distintos sectores de la ciudad.

Gentileza Municipalidad de Corrientes

Durante el desarrollo de los trabajos, el tránsito permanecerá restringido en el sector para permitir el avance de las tareas y garantizar las condiciones de seguridad.

El Municipio señaló en sus redes sociales que: "Este viernes, de 8 a 13, se interrumpirá la circulación en calle Buenos Aires entre 25 de Mayo y Carlos Pellegrini, debido a trabajos de despeje de cables aéreos en el marco del operativo Cielo Limpio. Por favor, evitar circular por la zona".

El corte será temporal y se extenderá hasta la finalización del horario previsto para los trabajos, entre las 8 y las 13 de este viernes.