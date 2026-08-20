Con una inversión millonaria, arrancaron la renovación de la plaza Cabral

Tras la demolición de la fuente en la plaza Cabral, el espacio permaneció vallado durante meses por trabajos de suelo y quita de escombros. Según pudo saber El Litoral, esta semana retomaron los trabajos con maquinaria pesada y colocación de las nuevas baldosas. La nueva obra cuenta con un presupuesto de $304.182.576 y un plazo de ejecución previsto de 90 días.

Entre las obras previstas se encuentra la colocación de bancos de hormigón de uso común, además de la incorporación de vegetación en el sector central de la plaza, donde se colocarán árboles y pasto.

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El nuevo espacio busca reorganizar y modernizar el espacio para mejorar su uso cotidiano y generar un lugar destinado al disfrute al aire libre por parte de los correntinos.

Demolición de la fuente

La intervención se inició luego de la demolición de la antigua fuente, una estructura que presentaba un importante deterioro. Tras su retiro, las tareas continuaron con la limpieza del predio y la reorganización de los espacios internos.

El proyecto también contempla nuevos senderos y la recuperación de losetas, como parte de la puesta en valor general del espacio público.

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Las primeras intervenciones habían comenzado en marzo, cuando el Municipio avanzó con la demolición de la fuente. En ese momento, se había informado que la estructura presentaba filtraciones y socavamientos que comprometían su base y generaban riesgos para las personas que circulaban diariamente por la plaza.

Luego de una inspección técnica, se determinó que una reparación superficial ya no resultaba viable y que la estructura debía ser removida por completo para evitar mayores inconvenientes.

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Con la demolición finalizada, el proyecto avanza ahora hacia una nueva configuración de la plaza Cabral, con espacios verdes, mobiliario y senderos destinados a mejorar la circulación y el uso del lugar.