A siete semanas de la demolición de la fuente, arranca una nueva etapa de obras en la plaza Cabral

La transformación de la plaza Cabral entra en una nueva etapa. Luego de semanas de trabajos y tras completar la demolición de la fuente central, desde la secretaría de Obras Públicas municipal, confirmaron a El Litoral cómo continuará la remodelación de uno de los espacios públicos más transitados del centro capitalino.

Lo que se viene

El secretario de Obras Públicas municipal, Sebastián Gómez de la Fuente, adelantó a este medio que ya finalizaron las tareas de demolición y que actualmente se encuentran ultimando detalles técnicos para iniciar la recuperación integral del sector.

“Se terminó lo que es la demolición de la fuente y ahora estamos terminando los detalles del proyecto para arrancar en los próximos días con la recuperación del espacio. La idea es dotar a la plaza de más espacio verde y lugares de estar”, explicó Gómez de la Fuente a El Litoral.

La novedad marca un cambio importante respecto a la configuración de la plaza. El lugar donde durante años funcionó la fuente será reconvertido en un espacio abierto, con una mayor presencia de vegetación y sectores destinados al descanso y permanencia de los vecinos.

Las primeras intervenciones habían comenzado semanas atrás, cuando el Municipio avanzó con la demolición de la estructura que presentaba un fuerte deterioro. Según habían informado la fuente registraba filtraciones y socavamientos que comprometían su base y generaban riesgos para quienes circulaban diariamente por el lugar.

Tras una inspección técnica, se determinó que la reparación superficial ya no era viable y que la estructura debía ser removida por completo para evitar problemas mayores. Desde entonces, las tareas se concentraron en la limpieza del predio y la reorganización de los senderos internos de la plaza.

En paralelo, el Municipio también trabaja en la recuperación y reutilización de las losetas retiradas durante las obras. Parte de esos materiales será reutilizada en distintos sectores del paseo como parte de una estrategia para optimizar recursos y mantener elementos originales dentro de la renovación urbana.