A qué se deben los cortes de dos calles del microcentro de Corrientes

Los automovilistas que circulan habitualmente por el microcentro de la ciudad de Corrientes deberán tener en cuenta dos cortes totales de tránsito programados para este jueves y viernes debido a trabajos de infraestructura que se realizarán en distintos puntos de la capital.

El primero de ellos será este jueves, cuando permanezca interrumpida la circulación sobre calle Rivadavia, entre Vélez Sarsfield e Ituzaingó, desde las 8.30 y durante 24 horas.

Según informó la Municipalidad, el corte responde a una reparación que llevará adelante Aguas de Corrientes, por lo que se solicita a los conductores evitar la zona y optar por calles alternativas para prevenir demoras.

En tanto, el viernes se realizará un corte total sobre calle 25 de Mayo, entre La Rioja y San Juan, desde las 8 hasta las 14.

En este caso, la restricción se debe a un operativo de despeje de cables aéreos, una tarea que requiere la interrupción del tránsito para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de quienes circulan por el lugar.

Desde la Municipalidad recomendaron planificar los recorridos con anticipación y evitar ambos sectores durante los horarios informados, ya que no se permitirá el paso de vehículos mientras duren las tareas.

De esta manera, durante dos jornadas consecutivas habrá modificaciones en la circulación del microcentro capitalino, por lo que se aconseja prestar atención a la señalización y respetar las indicaciones del personal de tránsito.