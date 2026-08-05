Corte de calle en el único acceso a varios barrios de Corrientes

Un grupo de vecinos mantiene un corte de tránsito sobre la avenida Maipú, a la altura del Puente Negro, uno de los principales accesos a varios barrios de la ciudad de Corrientes. La protesta genera importantes demoras para quienes circulan por la zona durante la jornada.

Según pudo saber El Litoral, la manifestación se originó por la interrupción del servicio de energía eléctrica que afecta a los habitantes del Doctor Montaña. Ante esta situación, los vecinos decidieron cortar la calzada.

En tanto en la zona de Alta Gracia, Concepción y 17 de Agosto se produjo un error con la estación de media tensión.

Fuentes consultadas por este medio indicaron que una guardia de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) ya se encuentra trabajando en el lugar para restablecer el suministro en el menor tiempo posible.

En medio del operativo, efectivos policiales lograron habilitar una de las manos de la avenida Maipú para permitir la circulación parcial de los vehículos, aunque el tránsito continúa con demoras y se recomienda evitar la zona hasta que finalice la protesta y se normalice el servicio eléctrico.