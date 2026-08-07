Corrientes: por el fuerte viento voló el techo a la casa del vecino y terminó en derrumbe

El fuerte temporal que afectó a la ciudad de Corrientes y distintas localidades durante la tarde del jueves provocó un insólito episodio en una vivienda de la capital. Por las intensas ráfagas, el techo de una casa se desprendió por completo y terminó cayendo sobre la propiedad de un vecino. No hubo heridos.

El impacto provocó el derrumbe de una pared de la vivienda lindera y daños en su techo. El hecho ocurrió en la zona de Pedernera al 900 y demandó la intervención de personal de Bomberos Voluntarios de Corrientes.

Cómo pasó

Daniel Bertorello, comandante de Bomberos Voluntarios de Corrientes, explicó a El Litoral cómo se produjo el episodio: “En el transcurso de ayer a la tarde, levantó el techo de una vivienda y se lo tiró encima de la casa contigua. Hizo daños y destrozos en el techo de la vivienda siguiente”.

Según el registro de la guardia, el hecho fue informado a través del sistema de emergencias 911 a las 20,26. La alerta daba cuenta de un derrumbe que habría sido ocasionado por la voladura del techo de una vivienda vecina.

Ante la situación, se desplegó personal de los bomberos voluntarios para verificar los daños y trabajar en el lugar. El episodio se produjo en el marco del fuerte temporal que durante esa jornada afectó a diferentes sectores de Corrientes con intensas ráfagas de viento y otros inconvenientes.